В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США

В Германию на только что открытый терминал для приема сжиженного природного газа 3 января доставили первую партию из Соединенных Штатов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Танкер Maria Energy пришвартовался к терминалу в Вильгельмсхафене, сообщил немецкий энергетический концерн Uniper.

Теперь сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza, где его превратят в газообразную форму, после чего закачают в немецкую газопроводную сеть.

Плавучий терминал в Вильгельмсхафене открыли с рядом аналогичных объектов в декабре. До сих пор Германия была единственной крупной страной Европейского Союза, которая не имела на своей территории инфраструктуры для приема сжиженного газа.

Правительство Германии на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ форсирует создание инфраструктуры для импорта LNG. К открытию готовятся еще четыре плавучих терминала. Параллельно в Лубмине запустили в эксплуатацию еще один частный проект.

Кроме США, Германия будет импортировать LNG из стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока.

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Напомним, в конце декабря в Финляндию прибыло судно-терминал Exemplar для регазификации сжиженного природного газа - оно призвано уменьшить зависимость Финляндии от поставок газа из России.

Вместе с Финляндией терминал арендует Эстония, но ее правительство ранее отказалось от приобретения доли в компании, являющейся оператором терминала, и решило направить предусмотренные на это 30 миллионов евро на закупку дополнительных запасов газа.