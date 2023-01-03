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Главные кандидаты в президенты Чехии признались, что курили "траву"

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 19:56

Наиболее популярные кандидаты в президенты Чехии - бывший военный Петер Павел и экономистка Дануше Нерудова - признались, что курили марихуану и были бы не против ее легализации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", они сказали во время предвыборных дебатов во вторник, которые проводил портал Blesk.

По словам Нерудовой, она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.

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Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013-го.

Также экс-военный, претендующий на пост президента Чехии, признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.

Другие кандидаты также говорили о своих недостатках. Почти все, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признали, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял авто после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.

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В то же время экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, как сообщалось, в дебатах участвовать отказался.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости - 27-28 января.

Согласно последней модели выборов, опубликованной в конце декабря агентством Median, лидирует бывший военный Петр Павел с 28,7% голосов, на втором месте - Бабиш с 28,5%. Экономистка Дануше Нерудова претендует на 25,1%, остальные кандидаты не набирают более 5%.

Темы: Чехияпрезидентвиборынаркотики
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