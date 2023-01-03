В Ростове и Курске раздавались взрывы

Местные жители и очевидцы сообщают о звуках взрывов 3 января в российских Ростове-на-Дону и Курске.

Источник: российская редакция "Радио Свобода", губернатор Ростовской области Василий Голубев, видео из местных российских телеграмм-каналов

Детали: В частности, местные жители публикуют фото и видео, свидетельствующие о взрывах в российских городах.

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На опубликованных кадрах видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко также распространил видео взрывов в Ростове. Он утверждает, что жители Ростова начали обсуждать в сети место вероятного расположения ПВО.

В "Радио Свобода" также считают, что в Ростове скорее всего "работает ПВО".

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Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на взрывы и призвал россиян не поддаваться панике: "Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике".

Отметим, что с началом взрывов вражеских складов и других военных объектов на территории России. Российские власти стараются не комментировать провалов собственной армии и делегируют права на комментарии Министерству обороны РФ. В результате информацию о взрывах на территории России распространяют только очевидцы, которые присылают свои видео в Telegram или местные СМИ.