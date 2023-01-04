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Арахамия и Тимошенко не хотят выгонять нардепов ОПЗЖ из Рады - "Чесно"

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 11:20
Арахамия и Тимошенко не хотят выгонять нардепов ОПЗЖ из Рады - Чесно
Давид Арахамия. Фото: сайт партии "Слуга народа"

Почти 70 нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

Источник: ответ на запрос Движения ЧЕСНО от народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дунды, который инициировал сбор подписей

Детали: По словам Дунды, фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, которая предусматривает вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

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Нардеп говорит, что все члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что это именно ее решение. Единственный член фракции, которая согласилась подписать после новогодних праздников, - Алена Шкрум.

Кроме того, не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители правящей фракции "Слуга народа", в частности председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

 

Также подписывать отказался представитель "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

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Прямая речь Вятровича: "Конституция дает основания для лишения мандата нардепов, и обращения не изменят этот перечень. Но вместо того, чтобы обеспечивать приговоры по уголовным делам или справки о выезде депутатов на постоянное проживание за границу, власть занимается дешевой имитацией. Де-факто - создала коалицию с ОПЗЖ и с помощью их голосов протягивает коррупционные законы. Если бы "слуги" боролись с депутатами ОПЗЖ, они были бы за решеткой, а не на руководящих должностях в парламенте, как Шуфрич. Чтобы внести любой вопрос на пленарное заседание, достаточно голоса представителя монобольшинства на согласительном совете".

Больше деталей: Сейчас есть 96 подписей из 150 необходимых и сбор продолжается. Наибольший процент голосов по состоянию на 2 января дали фракции "ЕС" и "Голос".

Темы: Арахамия ТимошенкоОПЗЖВерховная Рада
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