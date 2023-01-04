В тюрьму отправили агентов РФ, которые шпионили за HIMARS и энергообъектами
Суд отправил в тюрьму четырех российских шпионов, которые собирали данные о HIMARS и энергетических объектах в Донецкой области.
Источник: Служба безопасности Украины в Telegram
Детали: По информации СБУ, прежде всего агентов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Кроме этого, злоумышленники информировали Россию о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары.
Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области в предыдущие месяцы.
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.
Среди осужденных - вражеский информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.
Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтер из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.
Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.
Суд признал злоумышленников виновными по:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.