Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В тюрьму отправили агентов РФ, которые шпионили за HIMARS и энергообъектами

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 14:25
Getty Images

Суд отправил в тюрьму четырех российских шпионов, которые собирали данные о HIMARS и энергетических объектах в Донецкой области.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации СБУ, прежде всего агентов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Кроме этого, злоумышленники информировали Россию о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары.

Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

Среди осужденных - вражеский информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

ВИДЕО ДНЯ

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтер из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: шпионажРосcияHIMARSэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

фотоЗадержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

Эрдоган призвал Путина к "одностороннему прекращению огня"

ВВП Украины в 2022 году упал на 30% – предварительная оценка Минэкономики

РосСМИ: Пригожин отпустил на свободу группу преступников, которые воевали в Украине - сняли все судимости

Все новости...
шпионаж
В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу ГРУ
Интерес российской разведки к Германии растет: спецслужбы усиливают противодействие
Арестованный в Германии разведчик мог передавать РФ данные об Украине - СМИ
Последние новости
14:29
Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для диалога
14:19
В правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине
14:17
Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность
14:17
"Мы будем с вами столько, сколько понадобится" – посол США в Украине Бриджит Бринк
14:11
Бои на фронте, планы врага, "Армия дронов": Зеленский снова собирал Ставку
14:07
Германия введет обязательные тесты на COVID-19 для путешественников из Китая
13:58
фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете
13:49
Курс валют на 5 января: доллар и евро подорожали в кассах банков
13:23
Генсек НАТО предостерегает от недооценки России
13:20
Российские войска в очередной раз обстреляли объект ДТЭК
Все новости...