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В тюрьму отправили агентов РФ, которые шпионили за HIMARS и энергообъектами

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 13:25
В тюрьму отправили агентов РФ, которые шпионили за HIMARS и энергообъектами
Getty Images

Суд отправил в тюрьму четырех российских шпионов, которые собирали данные о HIMARS и энергетических объектах в Донецкой области.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации СБУ, прежде всего агентов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

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Кроме этого, злоумышленники информировали Россию о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары.

Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

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Среди осужденных - вражеский информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтер из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: шпионажРосcияHIMARSэнергетика
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