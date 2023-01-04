В тюрьму отправили агентов РФ, которые шпионили за HIMARS и энергообъектами

Суд отправил в тюрьму четырех российских шпионов, которые собирали данные о HIMARS и энергетических объектах в Донецкой области.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации СБУ, прежде всего агентов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Кроме этого, злоумышленники информировали Россию о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары.

Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

Среди осужденных - вражеский информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

ВИДЕО ДНЯ

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтер из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по: