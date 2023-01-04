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Россия больше не является военной угрозой для мира - Буданов

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 16:34
кирилл буданов, Getty Images

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия потеряла свой статус одной из мощнейших военных держав и миру больше не следует ее бояться.

Источник: глава Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов в интервью ABC News

Прямая речь: "Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто байка".

Детали: По словам главного разведчика, режим Путина "является посмешищем для всех". Российские войска практически полностью вовлечены в защиту территорий, которые они все еще занимают в Украине, "и это ненадолго".

Единственной проблемой, по мнению Буданова, остается российский ядерный арсенал "и неконтролируемый режим" Путина. Это может привести "весь мир к осознанию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".

Прямая речь: "Страна-террорист, которая размахивает перед всеми ядерной битой и извергает угрозы - это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения".

Темы: Росcияармияразведка
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