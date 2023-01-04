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Министр обороны Польши подписал контракт на покупку 116 танков Abrams

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 15:50

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о закупке 116 американских танков M1A1 Abrams.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Подписание контракта состоялось в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весолий. В церемонии также приняли участие Временный поверенный в делах США в Польше Дэниел Льютон и Инспектор Сухопутных войск ВС Польши генерал Мачей Яблонский.

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Блащак подчеркнул, что польско-американское сотрудничество достигло такого этапа, "когда уже можно говорить об очень ощутимой конкретике укрепления польско-американских отношений, о чем свидетельствует принятое соглашение". "Эти танки пойдут прямо сюда, в Весолои, они пойдут на восток нашей страны, чтобы эффективно сдерживать агрессора", - сказал он.

"Мы укрепляем бронированный кулак польской армии, мы укрепляем польские вооруженные силы для эффективного сдерживания агрессора. Одним из элементов укрепления является именно оснащение польской армии техникой, которая является лучшим аргументом во всей нашей политике сдерживания - и такой техникой являются танки Abrams", - сказал Блащак. Он напомнил, что отдельный контракт на поставку 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3 был заключен в апреле 2022 года.

"Ожидается, что эти танки прибудут в Польшу в конце 2024 года, добавил он. Танки, на приобретение которых я сегодня утвердил контракт, должны поступить на вооружение польской армии уже в этом году - и это наше большое достижение", - подчеркнул он, отметив, что поставки заказанных 116 танков планируется завершить в следующем году.

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"Можно прямо сказать, что батальон, сформированный из Abrams, уже в этом году будет укомплектован в польской армии, - сказал глава Минобороны.

Блащак добавил, что польско-американское сотрудничество "рассчитано на долгосрочную перспективу".

"В прошлом году первые пусковые установки Patriot уже были поставлены польской армии, в этом году мы ожидаем поставку системы HIMARS, (...) которая так успешно зарекомендовала себя в руках украинцев", - сказал министр.

Блащак отметил, что соглашение также включает в себя пакет поддержки для Abrams. "Мы ведем переговоры по сопроводительному второму соглашению, которое касается приобретения польской армией боеприпасов - самых современных боеприпасов в большом количестве - это задача, которая еще стоит перед нами, но в связи с тем, что я был очень заинтересован в том, чтобы танки Abrams как можно быстрее попали в польскую армию, мы решили разделить этот процесс на две части. (...) Я могу заверить вас, что мы находимся на пути к быстрому завершению этого второго контракта", - заявил он.

Государственный департамент США разрешил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams в начале декабря.

Темы: Польшаоружие
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