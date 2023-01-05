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США продолжают исключать отправку Украине танков Abrams - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 12:06

Администрация президента США Джо Байдена продолжает исключать отправку боевых танков Abrams Украине.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника США, который говорил на условиях анонимности, танки очень тяжелые. Их вес - 55 тонн. Кроме того, они полагаются на турбинный двигатель, который потребляет топливо с большой скоростью. 

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Они также подвержены поломкам и требуют большого опыта в обслуживании.

Боевые танки настолько тяжелые, что бывшего президента Дональда Трампа отказали от планов включить их в программу празднования Дня независимости 4 июля 2019 года в Вашингтоне на том основании, что их гусеницы разрушат городские улицы. В конце концов Abrams остались в статической экспозиции на железнодорожных вагонах возле парка Анакостия, в то время как Трампа во время его речи на День независимости окружали БМП Bradley.

Стоит отметить, что президент Джо Байден рассматривается возможность предоставления Украине машин Bradley, которые, хотя технически и не являются танками, однако могут стать значительным обновлением для украинских сухопутных войск. 

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Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Украине тяжелые бронетранспортеры AMX-10 RC, которые также классифицируются как колесные танки.

Пока неизвестно, сколько их будет и когда они будут поставлены.

Темы: СШАУкраинаоружие
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