США продовжують виключати відправку Україні танків Abrams - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує виключати відправку бойових танків Abrams Україні.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами чиновника США, який говорив на умовах анонімності, танки дуже важкі. Їх вага - 55 тонн. Крім того, вони покладаються на турбінний двигун, який споживає паливо з великою швидкістю.

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Вони також схильні до поломок і потребують великого досвіду в обслуговуванні.

Бойові танки настільки важкі, що колишнього президента Дональда Трампа відмовили від планів включити їх до програми святкування Дня незалежності 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні гусениці зруйнують міські вулиці. Зрештою Abrams залишились у статичній експозиції на залізничних вагонах біля парку Анакостія, в той час як Трампа під час його промови на День незалежності оточували БМП Bradley.

Варто зазначити, що президент Джо Байден розглядається можливість надання Україні машин Bradley, які, хоча технічно і не є танками, проте можуть стати значним оновленням для українських сухопутних військ.

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Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати Україні важкі бронетранспортери AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Наразі невідомо, скільки їх буде та коли вони будуть поставлені.