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В России госпитализировали путинолюба Михалкова

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 18:46
Фото: Ведомости

Режиссера, председателя Союза кинематографистов России и горячего сторонника политики президента РФ Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом.

Источники: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу режиссера

Детали: Ранее источник агентства в медицинских кругах сообщил о госпитализации Михалкова в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

Еще в 2018 году Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности кинорежиссера Никиту Михалкова.

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Темы: Росcиямедицина
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