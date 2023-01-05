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В России госпитализировали путинолюба Михалкова

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 17:46
В России госпитализировали путинолюба Михалкова
Фото: Ведомости

Режиссера, председателя Союза кинематографистов России и горячего сторонника политики президента РФ Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом.

Источники: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу режиссера

Детали: Ранее источник агентства в медицинских кругах сообщил о госпитализации Михалкова в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

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Еще в 2018 году Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности кинорежиссера Никиту Михалкова.

Темы: Росcиямедицина
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