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"Хохлов скоро не будет, еще немного": ГУР опубликовало разговор оккупанта с женой

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 19:59
ЭМБЛЕМА ГУР, ТЕЛЕГРАММ РАЗВЕДКИ

Украинская разведка обнародовала перехват телефонного разговора российского оккупанта с женой.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Прямая речь: 

– Кисуль, это всего лишь хохлы, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль, блин. Ну почему вы за них переживаете? Бл*ть, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли. Наших людей этих всех кончат там. А кого не кончат – будут сами ползти и просить о пощаде. Забудь ты про эту нацию, не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чуть-чуть: ее сотрут с земли и все – не будет этой хохляцкой ненависти.

Они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают быстренько.

– А дети? 

– Пох*й на них тоже. Я еб*л в рот ихних детей, всех детей у*бков. Убл*дков обучают в лагерях, понимаешь, чтобы ненавидели россиян – вот и все. Хохляцкий ребенок – надо бл*ть задушить нах*й. Еще в утробе нах*й. Поэтому я буду так и делать. И делаю. Ладно, все.

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Темы: разведкавойна
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