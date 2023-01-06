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В ОП дали оценку "путинскому перемирию": Убивают в спину, имитируя тишину

Евгений КизиловПятница, 6 января 2023, 16:57
михаил подоляк, Getty Images

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что никакого "рождественского" прекращения огня со стороны России не произошло.

Источник: Подоляк в Twitter

Детали: По его словам, несмотря на заявления Путина и его Минобороны о начале с их стороны так называемого "рождественского перемирия", 6 января по всей Украине была воздушная тревога, поэтому детям пришлось прятаться в холодных бомбоубежищах, а в Херсоне россияне обстреляли пожарную станцию.

Прямая речь: "6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину.

Поэтому "Никогда"...

Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман".

Что предшествовало: 6 января после полудня воздушная тревога по всей Украине продолжалась 2 часа. Была угроза от истребителей.

Кроме того, россияне второй день подряд обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые.

В то же время Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.

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Темы: Офис президентаперемириеРосcияпразднования
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