В ОП дали оценку "путинскому перемирию": Убивают в спину, имитируя тишину
Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что никакого "рождественского" прекращения огня со стороны России не произошло.
Источник: Подоляк в Twitter
Детали: По его словам, несмотря на заявления Путина и его Минобороны о начале с их стороны так называемого "рождественского перемирия", 6 января по всей Украине была воздушная тревога, поэтому детям пришлось прятаться в холодных бомбоубежищах, а в Херсоне россияне обстреляли пожарную станцию.
Прямая речь: "6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину.
Поэтому "Никогда"...
Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман".
6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023
Тож "Ніколи"...
Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман.
Что предшествовало: 6 января после полудня воздушная тревога по всей Украине продолжалась 2 часа. Была угроза от истребителей.
Кроме того, россияне второй день подряд обстреляли пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые.
В то же время Министерство обороны РФ заявило, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине, как приказал Путин.