США начнут обучение украинских военных на системе Patriot в этом месяце – СМИ

Штаты начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца.

Источник: CNN со ссылкой на Пентагон

Детали: Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение займет "несколько месяцев".

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Что предшествовало: Сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США, а также в других странах-партнерах "или сочетание обоих" вариантов.