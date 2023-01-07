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США начнут обучение украинских военных на системе Patriot в этом месяце – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 00:59
TRIOT MISSILE SYSTEM, AFP VIA GETTY IMAGES

Штаты начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца.

Источник: CNN со ссылкой на Пентагон

Детали: Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение займет "несколько месяцев".

Что предшествовало: Сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США, а также в других странах-партнерах "или сочетание обоих" вариантов.

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Темы: СШАВооруженные силыоружиевойна
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