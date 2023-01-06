США начнут обучение украинских военных на системе Patriot в этом месяце – СМИ
Пятница, 6 января 2023, 23:59
Штаты начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца.
Источник: CNN со ссылкой на Пентагон
Детали: Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение займет "несколько месяцев".
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Что предшествовало: Сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США, а также в других странах-партнерах "или сочетание обоих" вариантов.