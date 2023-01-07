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Резников обсудил с главой Пентагона новую военную помощь Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 01:34
иллюстрация из ТГ Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином детали нового пакета помощи США Украине.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и следующей встречи в формате Ramstein с Ллойдом Остином".

Детали: Резников отметил, что самый большой пакет помощи США дает Украине "новые возможности для освобождения нашей территории на востоке и юге".

Что предшествовало:Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley.

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Темы: РезниковСШАоружиевойна
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