Один посреди церкви: СМИ показали Путина на рождественском богослужении
Суббота, 7 января 2023, 03:20
Президент России Владимир Путин был один на богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля.
Источник: росСМИ, видео с богослужения
Детали: Как видно из распространенных кадров, президент РФ посетил службу один.
В церкви с Путиным был только священнослужитель, который правил эту службу.
В соцсетях напомнили, что в прошлых годах, в том числе и в 2022 году (до полномасштабного вторжения России в Украину - ред.), Путин на рождественских богослужениях был в окружении людей.