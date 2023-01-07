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Один посреди церкви: СМИ показали Путина на рождественском богослужении

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 02:20
Один посреди церкви: СМИ показали Путина на рождественском богослужении
Путин на рождественском богослужении, скриншот

Президент России Владимир Путин был один на богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля.

Источник: росСМИ, видео с богослужения

Детали: Как видно из распространенных кадров, президент РФ посетил службу один.

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В церкви с Путиным был только священнослужитель, который правил эту службу.

В соцсетях напомнили, что в прошлых годах, в том числе и в 2022 году (до полномасштабного вторжения России в Украину - ред.), Путин на рождественских богослужениях был в окружении людей.

 
Путин на Рождество в прошлом году, фото из открытых источников

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Темы: Путинцерковь
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