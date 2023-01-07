Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один посреди церкви: СМИ показали Путина на рождественском богослужении

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 03:20
Путин на рождественском богослужении, скриншот

Президент России Владимир Путин был один на богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля.

Источник: росСМИ, видео с богослужения

Детали: Как видно из распространенных кадров, президент РФ посетил службу один.

В церкви с Путиным был только священнослужитель, который правил эту службу.

В соцсетях напомнили, что в прошлых годах, в том числе и в 2022 году (до полномасштабного вторжения России в Украину - ред.), Путин на рождественских богослужениях был в окружении людей.

 
Путин на Рождество в прошлом году, фото из открытых источников

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Путинцерковь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных – СМИ

дополненоРоссияне атаковали Харьковскую область, есть погибший

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

Все новости...
Путин
Путин никого не введет в заблуждение прекращением огня, РФ должна вывести войска из Украины - Франция
Президент Венгрии вопреки позиции Запада похвалила "перемирие" от Путина
Минобороны Литвы о "мире" на Рождество: убийцы устали и хотят отдохнуть день
Последние новости
02:52
фото, видеоФиксируем военную активность россиян в Мариуполе – советник мэра
02:12
Оккупанты "неудачно курят": Федоров сообщил о серии взрывов в Мелитополе
01:38
фотоВраг атаковал ракетами города в Донецкой области – ОВА
00:56
Данилов: Нам предлагают корейский вариант, но корейцы о нем жалеют
00:55
В Херсоне раздались звуки взрывов – СМИ
00:24
В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных – СМИ
23:32
Россияне нанесли удар по окрестностям Запорожья
23:16
дополненоРоссияне атаковали Харьковскую область, есть погибший
22:46
На Сумщине россияне сбросили две взрывчатки во двор жителя
22:00
Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по Оленевке: Никаких анализов действий РФ
Все новости...