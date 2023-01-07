Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что из-за российских обстрелов полномасштабная война в Украине затягивается, а значит, труднее достичь прекращения огня и решения путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Калин заявил в интервью CNN Turk.

Комментируя разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Украины, представитель президента Турции сказал, что он призвал Зеленского и Путина к взаимному прекращению огня.

"Это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик, и, как мы видим, ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на поле боя, особенно вокруг Запорожской атомной электростанции. Атомная электростанция - это самая большая угроза безопасности для всех", - подчеркнул он.

Комментируя решение России объявить одностороннее "прекращение огня", Калин отметил, что "именно российские обстрелы продолжают эту войну и затрудняют любые переговоры", поэтому расчет Турции заключался в том, что Украина присоединится к призыву, и будет установлено более длительное перемирие.

"Но мы будем продолжать повторять эти призывы, рассказывая о фактах на местах. Сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. И мы обеспокоены тем, что увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине в течение следующих нескольких месяцев", - добавил представитель Эрдогана.

В четверг, напомним, Эрдоган пообщался по телефону с Путиным, которому предложил подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня. Путин, в свою очередь, сказал Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

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После этого президент Турции позвонил Владимиру Зеленскому и сказал, что Анкара готова взять на себя задачу по содействию и посредничеству для установления прочного мира между Россией и Украиной.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале декабря заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.

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