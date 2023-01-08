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Россия усилила оборону на Запорожье, опасаясь наступления Украины - британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 09:27

В последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орихов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"В этом секторе Россия держит крупные силы. То, как Россия работает над укреплением обороны, говорит о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение последних нескольких недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупацияРосcия
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