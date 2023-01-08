СБУ предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Харькове

Служба безопасности Украины 9-10 января будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия в одном из районов Харькова.

Источник: управление СБУ в Харьковской области

Дословно: "9-10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

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Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".

Детали: Отмечается, что во время этих мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.