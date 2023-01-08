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Враг нанес по Сумщине 144 удара: повреждены дома, школа, клуб, ферма

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 22:35
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

Российские войска в воскресенье нанесли по 5 общинах Сумщины 144 удара.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "144 (!) удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины".

Детали: Эсманскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов, "Града" и ствольной артиллерии. Всего было 44 прилета.

В результате обстрела значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб.

Миропольская община: россияне били из минометов и артиллерии. 42 прилета.

Вражеские снаряды повредили 5 жилых домов и местную ферму.

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Новослободскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов.

По Белопольской общине враг также бил из минометов, 29 прилетов.

"Взрывы разрушили один жилой дом. Людей на тот момент дома не было - это и спасло их жизни", - сообщил Живицкий.

В Хотинской общине разорвались 18 вражеских мин.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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Темы: Сумская областьвойна
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