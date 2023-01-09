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Дуда созвал Бюро нацбезопасности, будут говорить о войне в Украине

Понедельник, 9 января 2023, 10:40

Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Матеуша Моравецкого и правительственных министров на встречу в Бюро национальной безопасности, где речь пойдет об актуальной ситуации относительно войны в Украине. 

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера, пишет "Европейская правда".

"Президент хочет обсудить текущую ситуацию с безопасностью и политику альянса, связанную с войной в Украине", - написал Сивера. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Напомним, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался подтвердить или опровергать сообщения о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства. Но он сказал, что с президентом Дудой ведет переговоры, которые будут направлены на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику.

Польский премьер добавил, что обсуждал вопрос передачи Украине западных танков с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.

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Темы: Польшавойна
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