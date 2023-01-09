Операция под наблюдением саперов: из тела бойца ВСУ достали неразорвавшуюся гранату ВОГ
Украинские врачи под наблюдением саперов провели уникальную операцию: удалили неразорвавшуюся гранату ВОГ из тела военного.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Прямая речь: "Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего.
Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала.
Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ - Андреем Вербой, без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент".
Детали: Дата события не указывается. По словам Маляр, оперативное вмешательство прошло успешно, раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление.