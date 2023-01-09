Операция под наблюдением саперов: из тела бойца ВСУ достали неразорвавшуюся гранату ВОГ

Украинские врачи под наблюдением саперов провели уникальную операцию: удалили неразорвавшуюся гранату ВОГ из тела военного.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего.

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Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала.

Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ - Андреем Вербой, без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент".

Детали: Дата события не указывается. По словам Маляр, оперативное вмешательство прошло успешно, раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление.