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Умер создатель российских ракет "Калибр"

Евгений КизиловПонедельник, 9 января 2023, 17:37
Умер создатель российских ракет Калибр
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Создатель ракетных комплексов "Калибр" и научный руководитель концерна "Алмаз - Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании

Детали: Камнев умер в понедельник 9 января.

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Причину смерти не раскрывают.

Справка: "Калибр" – семейство российских крылатых ракет большой дальности. Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.

Темы: Росcияоружие
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