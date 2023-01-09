"Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание сроком на пять лет в Комиссариате по вопросам средств массовой информации Нидерландов, в результате чего сможет возобновить трансляцию на территории ЕС.

Об этом говорится в решении нидерландского регулятора от 22 декабря 2022 года, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В решении отмечается, что заявку на лицензию "Дождь" подал 6 декабря. Комиссариат по вопросам СМИ Нидерландов рассмотрел всю полученную и доступную информацию и не обнаружил ни одного основания в соответствии с законом для отказа в выдаче лицензии.

Реклама:

Лицензия на вещание в Нидерландах позволит "Дождю" возобновить трансляцию в кабельных сетях стран Европейского Союза под названием TV Rain. Решение было принято еще 22 декабря, и в соответствии с законом должно было быть обнародовано в течение 15 дней.

Напомним, 6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Эстония и Литва вслед за Латвией с 8 декабря прекратили вещание российского телеканала "Дождь".

ВИДЕО ДНЯ

Канал заявлял, что планирует обжаловать решение латвийского регулятора, и его глава Иварс Аболиньш отмечал, что в Латвии нет разговоров о возможности возвращения лицензии российскому телеканалу "Дождь", зато есть понимание необходимости усилить вещание на латышском языке.