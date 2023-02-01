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Ввод регулярных войск РФ отсрочил кульминацию наступления на Бахмут – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 05:57
иллюстративное фото ССО

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что введение регулярных войск России на замену истощенных "вагнеровцев" отсрочило кульминацию наступления вокруг Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Введение российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочило кульминацию наступления группы "Вагнера", поэтому бои за город продолжаются.

Наступление группы "Вагнера", по оценке ISW, достигло кульминации, но российское командование перебросило достаточное количество войск, таким образом предотвратив общую кульминацию наступления на Бахмут, которое еще продолжается.

Командир украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Денис Яролавский подтвердил, что "высококвалифицированные" российские регулярные войска сейчас усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в рамках постоянных усилий по окружению Бахмута.

ISW не прогнозирует неизбежного захвата Бахмута под российскими войсками, хотя украинское командование может решить отступить, чтобы избежать значительных потерь.

Представители Кремля, отмечают военные аналитики, снова переоценивают возможности российских военных по продвижению в Донецкой области и на поле боя.

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Аналитики приводят слова московской марионетки Дениса Пушилина, который заявил, что захват оккупантами Бахмута позволит России продвинуться в Краматорск и Славянск, а гипотетический захват россиянами Угледара позволит им начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск - несмотря на неспособность российских войск захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Министерство обороны России ложно заявило о захвате этого населенного пункта.

Безосновательно он говорил и о захвате Авдеевки.

В институте подводят итоги: "Ожидания Пушилина относительно гипотетического захвата Россией Бахмута еще раз демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной пространственно-временной оценке с учетом российских военных возможностей".

Российские регулярные войска, возможно, заменяют истощенные силы ЧВК "Вагнера", перебрасывая их из Бахмута на линию фронта на юге Украины.

По мнению экспертов, министерство обороны России, возможно, пытается полностью вытеснить силы ЧВК "Вагнера" под Бахмутом и представить российскую структуру военного командования как единственного победителя вокруг Бахмута, если предположить, что российские войска, в конце концов, возьмут город.

Основные выводы ISW за 31 января:

  • Ввод российских регулярных войск на бахмутский фронт отсрочил кульминацию наступления группы "Вагнера" на город. Прогноз ISW от 27 декабря о том, что российское наступление на Бахмут достигло кульминации, оказался неточным.
  • В ISW считают чрезвычайно маловероятным, что российским войскам удастся осуществить быстрое окружение украинских сил в Бахмуте.
  • Военное командование РФ переоценивает возможности российских войск по быстрому продвижению в Донецкой области и на театре боевых действий.
  • Российские регулярные войска могут заменить истощенные силы ЧВК "Вагнера", передислоцировав их из Бахмута на линию фронта в Запорожской области.
  • Министерство обороны России, возможно, пытается полностью вытеснить силы группу "Вагнера" под Бахмутом, чтобы представить традиционную российскую структуру военного командования как единственного победителя в районе Бахмута, если российские войска возьмут город.
  • Украинские официальные лица и эксперты ISW совпадают в оценке неизбежного наступления российских войск в ближайшие месяцы. Аналитики также предполагают, что украинские войска планируют начать более масштабное контрнаступление.
  • Известные российские военные блогеры продолжают разоблачать военные неудачи России в Украине на все более публично.
  • Россия продолжает использовать законы о борьбе с терроризмом для оправдания внутренних репрессий.
  • Захватчики продолжили ограниченные наземные атаки для восстановления утраченных позиций вдоль линии Сватово-Кременная 31 января, а также наступательные операции вдоль линии фронта в Донецкой области.
  • Вряд ли российские войска получат значительные преимущества в других частях Восточной Украины от локального наступления вокруг Угледара.
  • Оккупанты, вероятно, отдают приоритет диверсионно-разведывательной деятельности, а не территориальным достижениям на юге Украины.
  • Генеральный прокурор России Игорь Краснов признал провал российской мобилизации, пытаясь представить неудачи в исполнении как решенные.
  • Российские оккупационные власти продолжают использовать привлечение молодежи и образовательные программы для укрепления социального контроля над оккупированными территориями.

Темы: БахмутвойнаРосcияВагнер
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