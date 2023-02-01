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Избранный президент Чехии: Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 08:51
Петр Павел. Фото из Facebook

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует позволить вступить в НАТО, как только закончится война.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

В своем первом после избрания интервью международным СМИ Павел, отставной генерал НАТО, сказал, что Украина "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел.

На уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО, Павел ответил утвердительно. "Я считаю, они действительно этого заслуживают", – отметил Павел.

Он также подчеркнул, что окончание войны – полностью в руках России. "Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", – сказал он.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет.

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Ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

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Темы: ЧехияУкраинаНАТО
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