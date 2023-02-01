Министр обороны Британии отреагировал на призыв Джонсона предоставить Украине истребители
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.
Таким образом он отреагировал на призыв экс-премьера Бориса Джонсона предоставить Украине необходимое оружие, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Я занимаюсь этим вопросом достаточно долго. И я научился двум вещам: никогда ничего не включать и никогда ничего не исключать", - сказал Бен Уоллес по этому поводу.
Он отметил, что в то время как еще не принято "твердого решения" по этому вопросу, он не считает, что отправка самолетов является "правильным подходом" на данный момент.
"Что сдвинет этот конфликт с мертвой точки в этом году, так это способность украинцев развернуть западное оружие против России", - сказал он.
Бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия, но правительство Великобритании пока дистанцировалось от его комментариев.
Джонсон, который находится в Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.
"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", - сказал Джонсон.
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