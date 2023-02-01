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Министр обороны Британии отреагировал на призыв Джонсона предоставить Украине истребители

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 22:15

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

Таким образом он отреагировал на призыв экс-премьера Бориса Джонсона предоставить Украине необходимое оружие, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я занимаюсь этим вопросом достаточно долго. И я научился двум вещам: никогда ничего не включать и никогда ничего не исключать", - сказал Бен Уоллес по этому поводу.

Он отметил, что в то время как еще не принято "твердого решения" по этому вопросу, он не считает, что отправка самолетов является "правильным подходом" на данный момент.

"Что сдвинет этот конфликт с мертвой точки в этом году, так это способность украинцев развернуть западное оружие против России", - сказал он.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия, но правительство Великобритании пока дистанцировалось от его комментариев.

Джонсон, который находится в Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

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"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", - сказал Джонсон.

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Темы: Великобританияоружиеавиапомощь Украине
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