Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче

Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, которые пытаются к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 1 февраля

Прямая речь: "Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается.

Реклама:

Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине устойчивость.

Мы стойко прошли за все это время – от февраля до февраля. Враг пытается завоевать сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России.

Мы все должны быть в таких условиях особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно устойчивыми. Уверен, что так и будем".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент сообщил, что вечером подписал указы о награждении украинских воинов: государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Этому предшествовало: