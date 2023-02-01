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Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче

Елена РощинаСреда, 1 февраля 2023, 22:20
Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, которые пытаются к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 1 февраля

Прямая речь: "Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается.

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Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине устойчивость.

Мы стойко прошли за все это время – от февраля до февраля. Враг пытается завоевать сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России.

Мы все должны быть в таких условиях особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно устойчивыми. Уверен, что так и будем".

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Детали: Президент сообщил, что вечером подписал указы о награждении украинских воинов: государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Этому предшествовало:

  • 31 января Владимир Зеленский заявил, что Россия желает реванша на поле боя.
  • 1 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке Украины продолжаются жестокие бои: "Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает "никакого сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".
  • Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал, что Украина находится на пороге "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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