Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче
Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, которые пытаются к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение.
Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 1 февраля
Прямая речь: "Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается.
Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине устойчивость.
Мы стойко прошли за все это время – от февраля до февраля. Враг пытается завоевать сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России.
Мы все должны быть в таких условиях особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно устойчивыми. Уверен, что так и будем".
Детали: Президент сообщил, что вечером подписал указы о награждении украинских воинов: государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Этому предшествовало:
- 31 января Владимир Зеленский заявил, что Россия желает реванша на поле боя.
- 1 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке Украины продолжаются жестокие бои: "Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает "никакого сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал, что Украина находится на пороге "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте.