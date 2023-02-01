Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче

Елена РощинаСреда, 1 февраля 2023, 23:20
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, которые пытаются к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 1 февраля

Прямая речь: "Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается.

Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине устойчивость.

Мы стойко прошли за все это время – от февраля до февраля. Враг пытается завоевать сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России.

Мы все должны быть в таких условиях особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно устойчивыми. Уверен, что так и будем".

Детали: Президент сообщил, что вечером подписал указы о награждении украинских воинов: государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало:

  • 31 января Владимир Зеленский заявил, что Россия желает реванша на поле боя.
  • 1 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке Украины продолжаются жестокие бои: "Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает "никакого сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".
  • Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал, что Украина находится на пороге "очень активной фазы" войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

США объявили новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд

СБУ объявила о подозрении бывшему главе Херсонской ОГА Лагуте: "отжал" авто

видео, фотоСБУ потрясла таможенников: не пропускали гумпомощь для ВСУ без "откатов"

фотоРуководство комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на взятке, дома нашли миллионы наличных

видеоУдачная засада в тылу врага: ВСУ уничтожили танк и взяли в плен морпехов РФ

Все новости...
Зеленский
"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Польше
Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и перейти в Украину
Последние новости
21:28
В Изюме на "лепестке" подорвались 7 подростков: у всех осколочные ранения
21:11
Астрономы обнаружили планету, которая может быть пригодна для жизни
21:02
В Одессе – масштабная авария на подстанции, часть города полностью обесточена
20:57
Премьер Италии посетит Украину до 24 февраля
20:51
Начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году – Зеленский
20:50
"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО
20:37
Франция и Италия согласовали последние детали поставки в Украину ЗРК SAMP/T
20:31
ЕС передал украинской армии грузовики, внедорожники и машины скорой помощи
20:16
Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты
20:13
В Каховском водохранилище снижается уровень воды – ею охлаждают ЗАЭС
Все новости...