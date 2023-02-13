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19 гаубиц Caesar от Дании уже в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 09:47

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Дания уже передала Украине обещанные 19 САУ Caesar, и опубликовали кадры из их путешествия в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как анонсировали заранее, Дания решила отдать Украине все 19 "Цезарей", которые заказала для себя у французского производителя. Минобороны в своих соцсетях опубликовало кадры перевозки гаубиц и поблагодарило Данию.

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Напомним, министр обороны Франции в конце января говорил, что у Украины есть 18 гаубиц Caesar, из которых одна требует серьезного ремонта. Поэтому вместе с 19 "Цезарями" от Дании их количество возрастает до 37.

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Кроме того, от Франции в будущем ожидаются еще 12 "Цезарей".

Темы: ДанияУкраинаоружие
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