19 гаубиц Caesar от Дании уже в Украине

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Дания уже передала Украине обещанные 19 САУ Caesar, и опубликовали кадры из их путешествия в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как анонсировали заранее, Дания решила отдать Украине все 19 "Цезарей", которые заказала для себя у французского производителя. Минобороны в своих соцсетях опубликовало кадры перевозки гаубиц и поблагодарило Данию.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo February 13, 2023

Напомним, министр обороны Франции в конце января говорил, что у Украины есть 18 гаубиц Caesar, из которых одна требует серьезного ремонта. Поэтому вместе с 19 "Цезарями" от Дании их количество возрастает до 37.

Кроме того, от Франции в будущем ожидаются еще 12 "Цезарей".