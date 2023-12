19 гаубиц Caesar от Дании уже в Украине

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Дания уже передала Украине обещанные 19 САУ Caesar, и опубликовали кадры из их путешествия в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как анонсировали заранее, Дания решила отдать Украине все 19 "Цезарей", которые заказала для себя у французского производителя. Минобороны в своих соцсетях опубликовало кадры перевозки гаубиц и поблагодарило Данию.

Реклама:

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo