19 гаубиць Caesar від Данії вже в Україні

У Міністерство оборони України повідомили, що Данія вже передала Україні обіцяні 19 САУ Caesar, та опублікували кадри з їхньої подорожі до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як анонсували заздалегідь, Данія вирішила віддати Україні усі 19 "Цезарів", які замовила для себе у французького виробника. Міноборони у своїх соцмережах опублікувало кадри перевезення гаубиць та подякувало Данії.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo