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19 гаубиць Caesar від Данії вже в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 09:47

У Міністерство оборони України повідомили, що Данія вже передала Україні обіцяні 19 САУ Caesar, та опублікували кадри з їхньої подорожі до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як анонсували заздалегідь, Данія вирішила віддати Україні усі 19 "Цезарів", які замовила для себе у французького виробника. Міноборони у своїх соцмережах опублікувало кадри перевезення гаубиць та подякувало Данії.

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Нагадаємо, міністр оборони Франції наприкінці січня казав, що в України є 18 гаубиць Caesar, з яких одна потребує серйозного ремонту. Відтак разом з 19 "Цезарями" від Данії їхня кількість зростає до 37. 

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Окрім того, від Франції у майбутньому очікуються ще 12 "Цезарів". 

Теми: ДаніяУкраїназброя
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