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В молдавских Бричанах в декабре упала ракета С-300

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 03:50
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С-300 ИЗ ВИКИПЕДИИ

Обломки ракеты, которая упала в саду в районе молдавского города Бричаны недалеко от границы с Украиной во времля обстрела 5 декабря 2022 года, принадлежат системе противовоздушной обороны С-300.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, на заседании правительства в среду заявила министр внутренних дел страны Анна Ревенко.

Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему существует большой риск того, что воздушное пространство Молдовы будут пересекать российские ракеты, или они "случайно будут падать на нашу территорию после сбивания системами ПВО".

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 5 декабря 2022 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП Ларга Брычанского района обнаружены составные части, которые, как предполагается, принадлежат комплексу С-300", - сказала она.

Слова главы МВД Молдовы указывают на то, что, скорее всего, ракеты, которые падали на территорию страны во время массированных атак России, принадлежат Украине.

Напомним, 5 декабря 2022 года сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной. Кроме того, во время обстрелов госпредприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о нарушениях в системе электроснабжения.

В украинском МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

ВИДЕО ДНЯ

Предыдущий такой инцидент произошел утром 31 октября - на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча.

Темы: МолдоваПВО
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