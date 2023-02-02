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В молдавских Бричанах в декабре упала ракета С-300

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 02:50
В молдавских Бричанах в декабре упала ракета С-300
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С-300 ИЗ ВИКИПЕДИИ

Обломки ракеты, которая упала в саду в районе молдавского города Бричаны недалеко от границы с Украиной во времля обстрела 5 декабря 2022 года, принадлежат системе противовоздушной обороны С-300.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, на заседании правительства в среду заявила министр внутренних дел страны Анна Ревенко.

Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему существует большой риск того, что воздушное пространство Молдовы будут пересекать российские ракеты, или они "случайно будут падать на нашу территорию после сбивания системами ПВО".

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"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 5 декабря 2022 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП Ларга Брычанского района обнаружены составные части, которые, как предполагается, принадлежат комплексу С-300", - сказала она.

Слова главы МВД Молдовы указывают на то, что, скорее всего, ракеты, которые падали на территорию страны во время массированных атак России, принадлежат Украине.

Напомним, 5 декабря 2022 года сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной. Кроме того, во время обстрелов госпредприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о нарушениях в системе электроснабжения.

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В украинском МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Предыдущий такой инцидент произошел утром 31 октября - на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча.

Темы: МолдоваПВО
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