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На Луганщине 300 оккупантов не могут демобилизоваться, им не выплачивают деньги – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 06:56
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Около 300 российских оккупантов, которые дислоцируются в Луганской области, не могут демобилизоваться после окончания контракта, при этом им не выплачивают денежное обеспечение.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В одном из подразделений оккупантов, действующего в Луганской области, по состоянию на 09 января 2023 года завершились 3-месячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же, они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации".

Напомним: Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы.

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Темы: ГенштабоккупацияЛуганская область
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