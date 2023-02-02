На Луганщине 300 оккупантов не могут демобилизоваться, им не выплачивают деньги – Генштаб
Четверг, 2 февраля 2023, 06:56
Около 300 российских оккупантов, которые дислоцируются в Луганской области, не могут демобилизоваться после окончания контракта, при этом им не выплачивают денежное обеспечение.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В одном из подразделений оккупантов, действующего в Луганской области, по состоянию на 09 января 2023 года завершились 3-месячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же, они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации".
Напомним: Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы.
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