Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия заявляет, что не собирается просить ОДКБ помочь воевать с Украиной

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 10:23
Россия заявляет, что не собирается просить ОДКБ помочь воевать с Украиной
Фото: РИА Новости

Россия не обращалась и не планирует обращаться к Организации договора о коллективной безопасности для получения помощи, чтобы вести войну против Украины.

Источник: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы ни к кому с такой просьбой (о помощи - ред.) не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачу специальной военной операции (так Россия называет войну против Украины - ред.), закончить ту войну, которую Запад начал из-за украинского режима еще после госпереворота, у нас есть".

Реклама:

Детали: Лавров также добавил, что Россия вряд ли будет в будущем обращаться в ОДКБ за помощью, потому что вроде бы имеет все необходимое. " Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - сказал он.

Предыстория:

В апреле 2022 года украинская разведка сообщала, что страны-члены Организации договора коллективной безопасности не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияОДКБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Росcия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: