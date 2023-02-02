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Россия заявляет, что не собирается просить ОДКБ помочь воевать с Украиной

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 11:23
Фото: РИА Новости

Россия не обращалась и не планирует обращаться к Организации договора о коллективной безопасности для получения помощи, чтобы вести войну против Украины.

Источник: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы ни к кому с такой просьбой (о помощи - ред.) не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачу специальной военной операции (так Россия называет войну против Украины - ред.), закончить ту войну, которую Запад начал из-за украинского режима еще после госпереворота, у нас есть".

Детали: Лавров также добавил, что Россия вряд ли будет в будущем обращаться в ОДКБ за помощью, потому что вроде бы имеет все необходимое. " Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - сказал он.

Предыстория:

В апреле 2022 года украинская разведка сообщала, что страны-члены Организации договора коллективной безопасности не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

Темы: РосcияОДКБ
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