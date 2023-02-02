ЕС объявит о новом пакете помощи в 400 млн евро для поддержки реформ

Европейский союз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере 400 миллионов евро для поддержки процесса реформ.

Об этом заявил в четверг в Брюсселе еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, вскоре блок также предложит продолжить приостановление всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.

Кроме того, будет предложено приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока в стране остаются финансовые проблемы.

В четверг в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 членов Европейской комиссии для консультаций с украинским правительством.

3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

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Лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

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