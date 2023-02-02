Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС объявит о новом пакете помощи в 400 млн евро для поддержки реформ

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 11:28

Европейский союз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере 400 миллионов евро для поддержки процесса реформ.

Об этом заявил в четверг в Брюсселе еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, вскоре блок также предложит продолжить приостановление всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.

Кроме того, будет предложено приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС до тех пор, пока в стране остаются финансовые проблемы.

В четверг в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 членов Европейской комиссии для консультаций с украинским правительством.

3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

Читайте также: Саммит на половине пути: как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС.

Темы: ЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По всей Украине – воздушная тревога

В Бахмуте погиб волонтер из США

В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине

Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

Украинцы активно подают заявки в "Гвардию наступления" – МВД

Все новости...
ЕС
Президент Еврокомиссии приехала в Киев на саммит Украина-ЕС
Боррель заверил, что отправка истребителей в Украину не на повестке дня ЕС
ЕС планирует обучить еще 15 тысяч украинских военных - СМИ
Последние новости
10:06
фотоВ Одессе задержали агента ФСБ, который шпионил ради квартиры в Крыму - СБУ
10:01
"Наконец-то можно говорить по-украински": домой вернули еще 16 детей, депортированных в РФ и Крым
09:48
Спикер парламента Молдовы об угрозах Лаврова: Гнилой шовинизм и серьезная деградация
09:38
Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции
09:22
Парламент Сербии завершил двухдневные дебаты по поводу Косово
09:10
По всей Украине – воздушная тревога
08:48
Гибралтар обвинил Испанию в "грубом нарушении суверенитета"
08:31
В Украине ликвидированы еще 720 российских воинов и десятки техники
07:46
В Бахмуте погиб волонтер из США
07:24
Россияне готовят эвакуацию коллаборационистов из района на Луганщине – штаб
Все новости...