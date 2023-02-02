Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выбивали несуществующие долги: в Днепре обезвредили банду, терроризировавшую горожан

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 12:47
Выбивали несуществующие долги: в Днепре обезвредили банду, терроризировавшую горожан
фото СБУ

В Днепре нейтрализовали криминальную группировку, которая терроризировала местных жителей.

Источник: пресс-служба СБУ, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, трое днепрян в течение длительного времени с применением угроз физического насилия требовали несуществующие долги у местных жителей.

Реклама:

Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем "выбивали" из них деньги за "решение спора". В случае отказа - применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой, в том числе близким родственникам потерпевших.

Так в августе 2022 года злоумышленники сымитировали дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело якобы погибшего человека.

За такую "помощь" начали требовать у потерпевшего денежные средства в размере 8 тысяч долларов США, а в случае отказа угрожали применением насилия ему и близким родственникам.

ВИДЕО ДНЯ

Силовики задержали участников банды во время получения второй части "долга" в сумме 5 тыс долларов США.

По данным следствия, все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Во время обысков по месту пребывания фигурантов было обнаружено оружие и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает прокуратура.

 

Темы: ДнепркриминалСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Днепр
Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя
Застреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных
Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: