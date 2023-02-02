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Выбивали несуществующие долги: в Днепре обезвредили банду, терроризировавшую горожан

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 13:47
фото СБУ

В Днепре нейтрализовали криминальную группировку, которая терроризировала местных жителей.

Источник: пресс-служба СБУ, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, трое днепрян в течение длительного времени с применением угроз физического насилия требовали несуществующие долги у местных жителей.

Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем "выбивали" из них деньги за "решение спора". В случае отказа - применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой, в том числе близким родственникам потерпевших.

Так в августе 2022 года злоумышленники сымитировали дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело якобы погибшего человека.

За такую "помощь" начали требовать у потерпевшего денежные средства в размере 8 тысяч долларов США, а в случае отказа угрожали применением насилия ему и близким родственникам.

Силовики задержали участников банды во время получения второй части "долга" в сумме 5 тыс долларов США.

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По данным следствия, все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Во время обысков по месту пребывания фигурантов было обнаружено оружие и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает прокуратура.

 

Темы: ДнепркриминалСБУпрокуратура
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