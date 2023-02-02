Путин вдруг заявил, что их главная задача – сохранить РФ

Российский диктатор Владимир Путин вдруг заявил, что их главная задача – обеспечить сохранение России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Наша главная задача - обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития, для ее укрепления. Эта задача безусловно будет решена.

Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это возрождение, сохранение исторической памяти".

Напомним: