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Путин вдруг заявил, что их главная задача – сохранить РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 2 февраля 2023, 19:36
Путин вдруг заявил, что их главная задача – сохранить РФ
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Российский диктатор Владимир Путин вдруг заявил, что их главная задача – обеспечить сохранение России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Наша главная задача - обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития, для ее укрепления. Эта задача безусловно будет решена.

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Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это возрождение, сохранение исторической памяти".

Напомним:

  • Сейчас идет 12 месяц войны после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
  • Российский диктатор продолжает утверждать, что все идет "по плану". В России запрещено называть войну "войной" и протестовать против вторжения и оккупации украинских земель.
  • В РФ продолжается скрытая мобилизация. Официально в российскую армию для войны пришлось призвать дополнительные 300 тысяч россиян. В путинскую ЧВК "Вагнер" набрали десятки тысяч заключенных, которых отправили на войну в Украину.
  • Российская армия не озвучивает своих потерь, хотя, по информации украинского Генштаба, оккупанты потеряли почти 130 тысяч солдат.

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Темы: ПутинРосcиявойнаоккупация
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