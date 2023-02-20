Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Станислав ПогориловПонедельник, 20 февраля 2023, 09:18
Владимир Зеленский, ФОТО: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Зеленский прокомментировал заявление Макрона о том, что Россию следует "победить, но не разгромить", и что конфликт в Украине нужно решать путем переговоров.

"Это будет бесполезный диалог. На самом деле Макрон тратит свое время впустую. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России", - сказал Зеленский.

В пятницу Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников усилить военную поддержку Украины.

Он также сказал, что не верит в то, что смена режима каким-то образом исправит ситуацию в России.

Зеленский и Макрон в воскресенье вечером провели телефонный разговор, украинский лидер сообщил, что обсуждались меры по реализации "формулы мира".

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЗеленскийМакронПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Все новости...
Зеленский
Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению
Зеленский: Переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты будут иметь влияние на поле боя
Байден в Киеве: Украинцы проявили себя, нам помогли постичь значение демократии
Последние новости
09:13
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
09:09
По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси в воздухе МиГ
09:03
видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
08:50
Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ
08:39
На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА
08:27
Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы
08:12
Защитники уже убили больше 145 тыс. оккупантов, за сутки уничтожено 620 захватчиков
07:55
фото, видеоМасштабный пожар в РФ: в Красноярске горит склад холодильников
07:15
Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированном юге – Генштаб
06:55
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов – сводка
Все новости...