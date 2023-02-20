Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Зеленский прокомментировал заявление Макрона о том, что Россию следует "победить, но не разгромить", и что конфликт в Украине нужно решать путем переговоров.

"Это будет бесполезный диалог. На самом деле Макрон тратит свое время впустую. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России", - сказал Зеленский.

В пятницу Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников усилить военную поддержку Украины.

Он также сказал, что не верит в то, что смена режима каким-то образом исправит ситуацию в России.

Зеленский и Макрон в воскресенье вечером провели телефонный разговор, украинский лидер сообщил, что обсуждались меры по реализации "формулы мира".