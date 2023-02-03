Харьковщина: россияне обстреляли Барвенково – погибли два брата, их отец ранен

В результате утренних обстрелов города Барвенково в Харьковской области погибли двое мужчин, которые были братьями, а их пожилой отец был ранен.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли 2 братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован".

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Другие детали: За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары.

В Волчанске пострадала женщина 51 год. Получила необходимую медицинскую помощь на месте.

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