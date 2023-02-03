В Бахмут отправили топовый украинский беспилотник – Федоров

Украинским разведчикам в Бахмуте отправили топовый украинский беспилотник Raybird-3, другой такой получат морские пехотинцы.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Усилили украинских военных топовыми комплексами Raybird-3 (ACS-3) от украинской компании "Скаетон". Один передали разведчикам в крепость Бахмут, второй – морским пехотинцам".

Детали: Федоров рассказал, что Raybird-3 (ACS-3) – один из лучших беспилотников в мире в своем классе. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, переносной наземной станции управления, антенной системы, пусковой установки, а также камеры, фотоаппарата, радара и тому подобное.

По его словам, Raybird-3 подходит для длительной разведки, так как может летать днем и ночью до 24 часов и при любых погодных условиях. Кроме того, он устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Федоров добавил, что в Бахмут также передали 9 квадрокоптеров DJI Matrice M30T.