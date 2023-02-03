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В Бахмут отправили топовый украинский беспилотник – Федоров

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 15:37
В Бахмут отправили топовый украинский беспилотник – Федоров
украинский беспилотник Raybird-3, фото из telegram Федорова

Украинским разведчикам в Бахмуте отправили топовый украинский беспилотник Raybird-3, другой такой получат морские пехотинцы.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Усилили украинских военных топовыми комплексами Raybird-3 (ACS-3) от украинской компании "Скаетон". Один передали разведчикам в крепость Бахмут, второй – морским пехотинцам". 

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Детали: Федоров рассказал, что Raybird-3 (ACS-3) – один из лучших беспилотников в мире в своем классе. Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, переносной наземной станции управления, антенной системы, пусковой установки, а также камеры, фотоаппарата, радара и тому подобное. 

По его словам, Raybird-3 подходит для длительной разведки, так как может летать днем и ночью до 24 часов и при любых погодных условиях. Кроме того, он устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. 

Федоров добавил, что в Бахмут также передали 9 квадрокоптеров DJI Matrice M30T.

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Темы: беспилотникиФедороворужиеБахмут
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