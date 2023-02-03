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Оккупанты наступают на Бахмутском и еще 3 направлениях, несут большие потери - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 17:47
Оккупанты наступают на Бахмутском и еще 3 направлениях, несут большие потери - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 3 февраля российские захватчики продолжают вести наступление на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, несут большие потери в живой силе и технике.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва - Луганской.

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На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар.

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На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двуречной, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Запорожском и Херсонском - под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожье и Херсон, Качкаровка и Казацкое.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, продолжаются обстрелы войсками российской федерации населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое воздействие попали районы населенных пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Студенок, Стариково, Волфино и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

В Беловодске Луганской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда до 120 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации.

Для пополнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных учреждениях Новосибирской области российской федерации было завербовано до 1000 наемников.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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