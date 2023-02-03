Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти наступають на Бахмутському і ще 3 напрямках, несуть великі втрати - Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 18:47
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 3 лютого російські загарбники продовжують вести наступ на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках, несуть великі втрати у живій силі та техніці.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Запорізькому та Херсонському - під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

В Біловодську Луганської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 райони зосередження живої сили ворога.

Читайте УП В Google News

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Усі новини...
війна
Зеленський журналістам: Об'єднайтеся, нагадайте людям, що вони на війні
Зеленський каже, що РФ хоче забрати схід і покритикував тих, хто розслабився в мирних містах
У курс історії російських вишів включили вторгнення РФ в Україну
Останні новини
16:23
Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм
16:11
Кіпр обирає нового президента, основна боротьба між трьома кандидатами
16:08
Україна не завдаватиме ударів по Росії новими далекобійними снарядами від США - Резніков
16:01
Мала приватизація: у лютому заплановано провести 50 аукціонів
15:52
Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні
15:45
фотоУкраїнські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани
15:39
У Львові помер гід і краєзнавець Петро Радковець
15:33
Шольц: Путін не погрожував мені або Німеччині
15:16
фотоРосіяни вранці обстріляли Херсон – горіла будівля ліцею
14:56
Заборона завозити нафтопродукти до ЄС з Росії набула чинності
Усі новини...