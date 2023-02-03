Окупанти наступають на Бахмутському і ще 3 напрямках, несуть великі втрати - Генштаб

Станом на 3 лютого російські загарбники продовжують вести наступ на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках, несуть великі втрати у живій силі та техніці.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

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На Запорізькому та Херсонському - під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

В Біловодську Луганської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 райони зосередження живої сили ворога.