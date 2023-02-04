Подрыв подростков на "лепестке" в Изюме: в горсовете уточнили детали и количество пострадавших

В городском совете Изюма уточнили, что "участников событий", причастных к подрыву на фрагменте противопехотной мины "лепесток", было восемь, у одной девушки – психологическая травма.

Источник: заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в Facebook

Прямая речь: "Участников событий восемь. 3 парня и 5 девушек. Возраст : 14-17 лет. Поражения имеют семеро.

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У одной из девушек психологическая травма. Оказана первичная экстренная помощь. Сейчас всех восьмеро отправляем в ОДКБ номер 1 г. Харькова". Харькова".

Детали: Мацокин уточнил, что подросток носил мину в кармане, "которую нашел в с. Сулиговка".

Что предшествовало: Сообщалось, что в деоккупированном Изюме 7 подростков подорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток" - все дети получили осколочные ранения.