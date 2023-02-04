В Киеве перевернулась "скорая", пострадал водитель

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В Днепровском районе Киева на перекрестке перевернулся автомобиль скорой помощи, есть пострадавший.

Источник: корреспондентка УП, пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: По словам корреспондента, "скорая" перевернулась на перекрестке на столичном проспекте Мира.

На месте уже есть полиция и три машины "скорых". Одного человека, вероятно, госпитализировали.

Полиция в комментарии УП уточнила, что действительно есть один пострадавший, это водитель "скорой", но пока неизвестно его состояние.

Информация поступила после 11 утра, на месте наряд выясняет причины ДТП.

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Обновлено: В полиции объяснили, что водитель автомобиля "Опель" не предоставил преимущество в движении карете скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора.

В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, а его водитель получил телесные повреждения.