Зеленский обсудил с премьером Британии разностороннюю поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Twitter.

У розмові з @RishiSunak подякував за старт тренувань 🇺🇦 екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей 🇺🇦 армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на @Paris2024. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023

"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - написал Зеленский.

Напомним, Минобороны Великобритании ранее показало, как украинские танковые экипажи учатся управлению танками Challenger 2.

Как сообщалось, министр обороны Бен Уоллес заявил, что танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.

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Британское правительство пообещало предоставить 14 танков.