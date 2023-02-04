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Зеленский обсудил с премьером Британии разностороннюю поддержку Украины

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 17:09
Зеленский и Сунак, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Twitter.

"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - написал Зеленский.

Напомним, Минобороны Великобритании ранее показало, как украинские танковые экипажи учатся управлению танками Challenger 2.

Как сообщалось, министр обороны Бен Уоллес заявил, что танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.

ВИДЕО ДНЯ

Британское правительство пообещало предоставить 14 танков.

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Темы: ЗеленскийВеликобританияпомощь Украине
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