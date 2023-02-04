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Зеленский обсудил с премьером Британии разностороннюю поддержку Украины

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 16:09
Зеленский обсудил с премьером Британии разностороннюю поддержку Украины
Зеленский и Сунак, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Twitter.

"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - написал Зеленский.

Напомним, Минобороны Великобритании ранее показало, как украинские танковые экипажи учатся управлению танками Challenger 2.

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Как сообщалось, министр обороны Бен Уоллес заявил, что танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.

Британское правительство пообещало предоставить 14 танков.

Темы: ЗеленскийВеликобританияпомощь Украине
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