Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Twitter.

У розмові з @RishiSunak подякував за старт тренувань 🇺🇦 екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей 🇺🇦 армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на @Paris2024. Реклама: February 4, 2023

"У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року" - написав Зеленський.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.

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Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.