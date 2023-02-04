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Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 17:09
Зеленський і Сунак, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Twitter.

"У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року" - написав Зеленський.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

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Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.

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Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
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