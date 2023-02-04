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Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 16:09
Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України
Зеленський і Сунак, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Twitter.

"У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року" - написав Зеленський.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.

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Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.

Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
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