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Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 23:37
встреча Резникова и других должностных лиц с производителями БПЛА, фото Минобороны

За 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет.

Источник: министр обороны Алексей Резников во время встречи с более 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА, сообщает сайт Минобороны

Детали: Резников отметил важность поддержки украинского рынка БПЛА, в частности, дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода.

Прямая речь: "Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и тому подобное.

Сейчас потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет".

"Повторю, независимость ВПК – это один из факторов обороноспособности страны. И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БПЛА".

Больше деталей: Сообщается, что продолжается нормативно-правовая работа в рамках упрощения процесса развития производства БПЛА. Уже разработаны два проекта изменений в законы и пять изменений в постановления КМУ.

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На встрече активно обсуждалась тема необходимости создания Ассоциации, которая бы представляла интересы производителей. "Позиция и производителей, и министра совпала", - сообщает Минобороны.

Также министр обороны вручил ряду производителей свидетельства о регистрации штатно-табельного предмета, что означает допуск к эксплуатации военными.

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Темы: беспилотникиМинобороныРезников
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