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Лечить раненых оккупантов в Светлодарск приехали медики из Якутии – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 06:08
Лечить раненых оккупантов в Светлодарск приехали медики из Якутии – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На оккупированных территориях захватчики разворачивают полевые госпитали, в один из таких в Светлодарске приехал медицинский персонал из Якутии.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками".

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Детали: Штаб сообщает, что российские оккупанты обустраивают детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали.

По данным военных, в один из госпиталей в городе Светлодарск Донецкой области, где на лечении находится около 70 человек, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Темы: ГенштабДонецкая областьвойнаРосcия
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