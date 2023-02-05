Лечить раненых оккупантов в Светлодарск приехали медики из Якутии – штаб
Воскресенье, 5 февраля 2023, 06:08
На оккупированных территориях захватчики разворачивают полевые госпитали, в один из таких в Светлодарске приехал медицинский персонал из Якутии.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками".
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Детали: Штаб сообщает, что российские оккупанты обустраивают детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали.
По данным военных, в один из госпиталей в городе Светлодарск Донецкой области, где на лечении находится около 70 человек, прибыл медицинский персонал из Якутии.