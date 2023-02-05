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ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 08:56
фото: генштаб

Вооруженные силы за последние сутки уничтожили еще 700 российских оккупантов, два танка и два средства ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 131290 (+700) человек ликвидировано,
  • танков - 3220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2226 (+6) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средств ПВО - 227 (+2) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+2),
  • крылатых ракет - 796 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
  • спецтехники - 203 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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