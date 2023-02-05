ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов

Вооруженные силы за последние сутки уничтожили еще 700 российских оккупантов, два танка и два средства ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 131290 (+700) человек ликвидировано,

танков - 3220 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2226 (+6) ед,

РСЗО - 460 (+0) ед,

средств ПВО - 227 (+2) ед,

самолетов - 294 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+2),

крылатых ракет - 796 (+0),

кораблей / катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,

спецтехники - 203 (+0).

Данные уточняются.