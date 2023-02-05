ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов
Воскресенье, 5 февраля 2023, 08:56
Вооруженные силы за последние сутки уничтожили еще 700 российских оккупантов, два танка и два средства ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 131290 (+700) человек ликвидировано,
- танков - 3220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2226 (+6) ед,
- РСЗО - 460 (+0) ед,
- средств ПВО - 227 (+2) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+2),
- крылатых ракет - 796 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
- спецтехники - 203 (+0).
Данные уточняются.
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