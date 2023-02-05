Бойцы ДШВ показали, как превращают в металлолом российскую технику

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ совместно с побратимами из НГУ успешно ликвидировали российскую технику.

Источник: ДШВ

Детали: Уточняется, что бойцы уничтожают российских оккупантов на Луганщине.

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Дословно: "Еще один российский танк и грузовик превратились в металлолом!

А мы предупреждали: "Не лезьте на украинскую землю, потому что в ней и останетесь!".