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Бойцы ДШВ показали, как превращают в металлолом российскую технику

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 13:23
Бойцы ДШВ показали, как превращают в металлолом российскую технику
скриншот

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ совместно с побратимами из НГУ успешно ликвидировали российскую технику.

Источник: ДШВ

Детали: Уточняется, что бойцы уничтожают российских оккупантов на Луганщине.

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Дословно: "Еще один российский танк и грузовик превратились в металлолом!

А мы предупреждали: "Не лезьте на украинскую землю, потому что в ней и останетесь!".

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Темы: Вооруженные силыЛуганская областьвойна
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