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В Токмаке оккупанты выгоняют жителей из дома, чтобы заселить коллаборантов – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 18:41
Токмак, скриншот deepstatemap

В городе Токмак Запорожской области российские оккупанты принудительно выселяют мирных граждан из своих домов, чтобы заселить местных коллаборантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российскую оккупационную власть и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам же приказывают оставить свое жилье и выселиться на улицу".

Детали: Генштаб также сообщает, что оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

Кроме того, враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

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Темы: Запорожская областьГенштабоккупация
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