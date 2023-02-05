В Токмаке оккупанты выгоняют жителей из дома, чтобы заселить коллаборантов – Генштаб

В городе Токмак Запорожской области российские оккупанты принудительно выселяют мирных граждан из своих домов, чтобы заселить местных коллаборантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российскую оккупационную власть и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам же приказывают оставить свое жилье и выселиться на улицу".

Детали: Генштаб также сообщает, что оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

Кроме того, враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.