Россияне изымают и сжигают украинские книги на оккупированных территориях – ЦНС

В городе Ровеньки Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания российскими оккупантами украинских книг.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымают из общих фондов и школьных библиотек. В Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных".

Детали: В ЦНС сообщили, что свои действия россияне объясняют тем, что изымают "нацистскую литературу", тогда как в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Таким образом оккупанты повторяют практику нацистской Германии.