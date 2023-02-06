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Россияне изымают и сжигают украинские книги на оккупированных территориях – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 01:37
Россияне изымают и сжигают украинские книги на оккупированных территориях – ЦНС

В городе Ровеньки Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания российскими оккупантами украинских книг.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымают из общих фондов и школьных библиотек. В Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных".

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Детали: В ЦНС сообщили, что свои действия россияне объясняют тем, что изымают "нацистскую литературу", тогда как в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Таким образом оккупанты повторяют практику нацистской Германии.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcиякультура
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