Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне изымают и сжигают украинские книги на оккупированных территориях – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 02:37

В городе Ровеньки Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания российскими оккупантами украинских книг.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымают из общих фондов и школьных библиотек. В Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных".

Детали: В ЦНС сообщили, что свои действия россияне объясняют тем, что изымают "нацистскую литературу", тогда как в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Таким образом оккупанты повторяют практику нацистской Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Луганская областьоккупацияРосcиякультура
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась

фотоОккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – "Схемы"

Берлин одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1

инфографика"Укрэнерго" анонсировало полное снятие лимитов потребления на один день во всех областях: причина

видеоУ конструктора завода, который производит в РФ двигатели к ракетам, нашли активы в Европе

фотоНАБУ разыскивает замглавы Сумского облсовета

Все новости...
Луганская область
Наступления россиян на Донбассе можно ожидать в любое время после 15 февраля – глава ОВА
Бойцы ДШВ показали, как превращают в металлолом российскую технику
Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС
Последние новости
22:10
Мир без Путина был бы лучше - министр обороны Германии
21:53
Гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась
21:49
Президент Грузии обвинила власть и оппозицию в дискредитации страны из-за Саакашвили
21:48
Экономические новости 7 февраля: Укрэнерго снимет ограничения на свет, Марченко получила подозрение
21:38
видеоЗеленский за то, чтобы во власти было больше людей с военным опытом
21:19
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
21:11
фотоГермания обещает, что ее первые Leopard 2 будут в Украине в конце марта
21:11
Международные резервы Украины выросли на 5% в январе: причины
21:09
Нидерланды и Дания помогут Украине получить около сотни Leopard 1 из Германии
21:08
Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам
Все новости...